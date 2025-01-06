في غياب تريزيجيه.. كفر الشيخ تشيع والدة نجم المنتخب الوطني -فيديو وصور

في مشهد مؤثر.. أشقاء تريزيجيه يستقبلون مشيعي جنازة والدتهم بكفر الشيخ -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شيع أهالي كفر الشيخ، اليوم الاثنين، جنازة والدة لاعب منتخب مصر والريان القطري محمود حسن الشهير بتريزيجيه، والتي وافتها المنية بعد صراع مع المرض.

أدى الأهالي صلاة الجنازة على والدة تريزيجيه من مسجد التنعيم المجاور للمقابر الجديدة بمنطقة غرب كفر الشيخ، وتقدم الجنازة أبناء الراحلة أحمد حسن، لاعب نادي كفر الشيخ السابق والمدرب العام الحالي للفريق الأول للكرة، وشقيقه محمد، وأفراد الأسرة وأقارب وأصدقاء أشقاء تريزيجيه.

وشهدت الجنازة بكاء شديد وانهيار من أبناء الراحلة حزنًا عليها وسط وداع مؤثر من المشيعين.

وكان محمود حسن تريزيجيه، أعلن عن وفاة والدته اليوم الإثنين، عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام" قائلا: "أمي في ذمة الله، الله يرحمك يا أمي".

يذكر أن تريزيجيه انتقل إلى فريق الريان القطري مع بداية الموسم الجاري 2024/25 قادما من طرابزون التركي على سبيل الإعارة.

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