في مشهد مؤثر.. أشقاء تريزيجيه يستقبلون مشيعي جنازة والدتهم بكفر الشيخ -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

استقبل شقيقا لاعب منتخب مصر ونادي الريان القطري محمود حسن الشهير بتريزيجيه، المشيعين لجنازة والدتهم بمسجد التنعيم غرب مدينة كفر الشيخ.

وتقدم أحمد حسن، لاعب نادي كفرالشيخ السابق، والمدرب العام للفريق الأول للكرة بالنادي، وشقيقه محمد الصفوف الأولى لاستقبال المشيعين للجنازة خلال حضور جثمان والدتهما بمسجد التنعيم المجاور للمقابر الجديدة.

أما لاعب المنتخب تريزيجيه، فكشفت مصادر مقربة من أفراد أسرته لـ"مصراوي" أنه غادر مسقط رأسه مدينة كفر الشيخ عصر أمس الأحد متجهًا إلى قطر بعد فترة إجازة حصل عليها من إدارة نادي الريان القطري للاطمئنان على والدته خلال وضعها على أجهزة التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة بالمستشفى التي كانت تعالج فيه.

وأعلن لاعب منتخب مصر والفريق الأول لكرة القدم لنادي الريان القطري، محمود حسن تريزيجيه، عن وفاة والدته اليوم الاثنين، عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام" قائلا: "أمي في ذمة الله، الله يرحمك يا أمي".

ومن المقرر أن يجرى تشييع جنازة والدة تريزيجيه عقب صلاة الجنازة عليها من مسجد التنعيم بمنطقة غرب كفر الشيخ في صلاة عصر اليوم الإثنين.

يذكر أن تريزيجيه انتقل إلى فريق الريان القطري مع بداية الموسم الجاري 2024/25 قادما من طرابزون التركي على سبيل الإعارة.

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