رسالة شكر من نويبع.. سوريون يغادرون مصر حاملين ذكريات جميلة -صور



جنوب سيناء – رضا السيد:

شهد ميناء نويبع البحري اليوم الاثنين، مغادرة الفوج الثالث من السوريين العائدين إلى بلادهم متجهين إلى سوريا، على متن العبارة "آيلة"، وحمل الركاب لافتات مكتوب عليها "شكرًا مصر"، تعبيرًا عن امتنانهم لحسن الضيافة، والدعم الذي تلقوه طوال فترة إقامتهم بها.

وبلغ عدد المغادرين 60 شخصًا، ليصل إجمالي عدد السوريين الذين غادروا عبر ميناء نويبع حتى الآن إلى 168 شخصًا منذ انطلاق رحلات العودة.

وجرى تنظيم عملية نقل الركاب من القاهرة باستخدام حافلات شركة الاتحاد العربي للنقل البري، والتي قدمت خدمات متميزة لضمان راحة المسافرين.

وأكد اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد تضمنت تسهيل جميع الإجراءات لضمان سفر مريح وآمن، مشيرًا إلى أن صالات السفر في ميناء نويبع مجهزة بأحدث الوسائل لتوفير خدمات سريعة وفعالة.