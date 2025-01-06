صحة جنوب سيناء ترفع حالة الطوارئ لتأمين احتفال عيد الميلاد المجيد

جنوب سيناء – رضا السيد:

عقد الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة خطة التأمين الصحي الخاصة باحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأكد مدير فرع الهيئة، ضرورة رفع درجة الاستعداد بمنشآت الفرع، وتشكيل غرفة طوارئ تعمل على مدار 24 ساعة، وتستمر في الانعقاد حتى غدً لحين انتهاء الاحتفالات، مع ضرورة التزام الجميع بآليات تنفيذ خطة الطوارئ والتأمين الطبي خلال احتفالات الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

وطالب بتعزيز تواجد الأطقم الطبية والفنية في أقسام الطوارئ، ورفع جاهزية فرق الانتشار الطبي السريع لضمان الاستجابة الفورية، وكذلك متابعة انعقاد غرف الشبكة الوطنية وإدارة الأزمات التي تعمل على مدار اليوم، والتنسيق فيما بينها.

كما شدد على متابعة تواجد فرق رضا المنتفعين، وتشكيل فرق للمتابعة المستمرة، وتكثيف المرور اليومي على المنشآت لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية، إضافة إلى مراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والطعوم والأمصال وفصائل الدم ومشتقاتها، مع صرف الأدوية للأمراض المزمنة للمنتفعين.