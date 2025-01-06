غادر قبل وفاتها بساعات.. اللحظات الأخيرة لـ تريزيجيه مع والدته -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

على مدار ساعات ماضية كان لاعب منتخب مصر ونادي الريان القطري محمود حسن الشهير بتريزيجيه، متواجدًا بين أفراد الأسرة للاطمئنان على والدته في لحظاتها الأخيرة قبل وفاتها بساعات.

وكشف مصدر مقرب من أفراد أسرة تريزيجيه، عن مرافقة اللاعب لوالدته خلال وضعها على أجهزة التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة بالمستشفى التي كانت تعالج فيه بعد حصوله على إجازة قصيرة من إدارة نادي الريان القطري للاطمئنان على والدته وغادر أمس الأحد متجهًا إلى قطر.

وأعلن لاعب منتخب مصر والفريق الأول لكرة القدم لنادي الريان القطري، محمود حسن تريزيجيه، عن وفاة والدته اليوم الاثنين، عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام" قائلا: "أمي في ذمة الله، الله يرحمك يا أمي".

ومن المقرر أن يجرى تشييع جنازة والدة تريزيجيه عقب صلاة الجنازة عليها من مسجد التنعيم بمنطقة غرب كفر الشيخ في صلاة عصر اليوم الإثنين.

يذكر أن تريزيجيه انتقل إلى فريق الريان القطري مع بداية الموسم الجاري 2024/25 قادما من طرابزون التركي على سبيل الإعارة.

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