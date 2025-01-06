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طمس لوحات السيارة لتسهيل الهروب.. سجن تاجر مخدرات 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه

02:57 م الإثنين 06 يناير 2025

محكمة جنايات جنوب سيناء

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جنوب سيناء – رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها التي عقدت اليوم بمدينة الطور برئاسة المستشار حسنى جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق ، محمد محمود بديوى، وعمر عاصم عجيلة، وحضور محمود جودة وكيل النيابة، ومحمد عبدالستار، سكرتير التحقيق، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، على عاطل يتاجر في المواد المخدرة، وطمس اللوحات المعدنية لسيارة ربع نقل .

وتعود أحداث الواقعة عندما كان يتفقد أحد رجال الأمن الحالة الأمنية بمدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء في أكتوبر الماضي، وضبط المشتبه فيهم والخارجين عن القانون ، وحال مروره بالحى الأول بالمدينة تلاحظ سير إحدى السيارات التي جرى طمس لوحاتها الأمامية، فقام بإيقاف قائدها، وبالكشف عن بياناته وبيانات السيارة، تبين أن السائق يدعى علاء .م .أ . م 38 عامًا بدون عمل، ومقيم بمدينة أبوزنيمة، وبتفتيشه عثر معه على 2 هاتف محمول ومبلغ 400 جنيه.

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 6 قطع كبيرة الحجم (طربة) بنية داكنة اللون تشبه مخدر الحشيش، و2 لفافة بلاستيكية تحتوى على مادة تشبه جوهر الأفيون المخدر، وبمواجهة السائق اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المضبوط من حصيلة البيع، والسيارة المضبوطة لتسهيل التنقل بين المدن والتجمعات البدوية .

وبمواجهته عن طمس اللوحات المعدنية، اعترف بقيامه بطمس اللوحات المعدنية متعمدًا من أجل تسهيل الهروب من رجال المباحث .

وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 401 جنح أبوزنيمة لسنة 2024 ، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، والتحفظ على السيارة المستخدمة، والتأكد من المرور عن طمس اللوحات.

كما جرى إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 1080 كلى جنوب سيناء، و بجلسة اليوم قضت المحكمة بحكمها المتقدم.

محكمة جنايات جنوب سيناء طمس لوحات السيارة سجن تاجر مخدرات
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