واقعة غش سبب الحادث.. الأزهر يكشف حقيقة انتحار 3 طالبات في الزقازيق

الشرقية -ياسمين عزت:

كشفت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر الشريف بالزقازيق، حقيقة انتحار 3 طالبات أثناء تأديتهن الامتحان .

وأوضحت الكلية فى بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول انتحار 3 طالبات بإلقاء أنفسهن من الطابق الرابع لصعوبة الامتحان غير صحيح.

وأشارت الكلية إلى أن طالبة ألقت نفسها من الطابق الرابع الرابع بعد ضبطها متلبسة بحالة غش بالموبايل، مؤكدين أنها ألقت بنفسها وأثناء سقوطها وقعت على طالبتين كانتا في أسفل المبنى فسقطت عليهما أثناء مذاكرتهما قبل الامتحان.

وأكدت الكلية، نقل ال3 طالبات إلى مستشفى الزقازيق الجامعي وجميعهم في حالة جيدة ومستقرة يتلقين العلاج اللازم داخل المستشفى.

وشددت إدارة الكلية على اتخاذ الإجراءات اللازمة وإسعاف الطالبات فور وقوع الحادث وإبلاغ الشرطة.

كانت إدارة الكلية، أبلغت الجهات الأمنية المختصة، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وراجعت كاميرات المراقبة.

وأشارت الكلية إلى عدم وجود شبهة جنائية، موضحة استدعاء رئيس الكنترول وأعضاء اللجان من قبل رئيس مباحث مركز الزقازيق للتحقيق في الواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.