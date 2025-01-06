"حزن في قرية إسطنها".. جامعة المنوفية تنعى طالبة كلية الزراعة

المنوفية- أحمد الباهي:

نعت كلية الزراعة بجامعة المنوفية، اليوم الاثنين، الطالبة "نورهان محمد عبد العزيز فريد" المقيدة بالفرقة الأولى شعبة العامة والتي ارتقت روحها إلى بارئها قبل ساعات.

وأوضحت الكلية في بيانها قائلة: "تنعى اسرة كلية الزراعة والسيد الأستاذ الدكتور أحمد صلاح الخولى عميد الكلية والأستاذ الدكتور خالد عبد الفتاح على وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والسيد الاستاذ الدكتور محمد علوى سليم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذة هويدا الوحش مدير عام الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية بخالص الحزن والأسى فى وفاة الطالبة نورهان محمد عبد العزيز فريد المقيدة بالفرقة الأولى شعبة عامة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته، وأن يلهمنا ويلهم أهلها الصبر والسلوان والبقاء لله وحده".

في ذات السياق، يستعد أهالي قرية إسطنها التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، لتشييع جثمان الفقيدة عقب صلاة العصر، وسط حالة من الحزن.