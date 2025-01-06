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مقابر غرب كفر الشيخ تتجهز لاستقبال والدة اللاعب تريزيجيه -فيديو وصور

02:07 م الإثنين 06 يناير 2025
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    مقابر غرب كفر الشيخ تتجهز لاستقبال والدة اللاعب تريزيجيه (4)
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    مقابر غرب كفر الشيخ تتجهز لاستقبال والدة اللاعب تريزيجيه (1)
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    مقابر غرب كفر الشيخ تتجهز لاستقبال والدة اللاعب تريزيجيه (6)
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    مقابر غرب كفر الشيخ تتجهز لاستقبال والدة اللاعب تريزيجيه (3)
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    مقابر غرب كفر الشيخ تتجهز لاستقبال والدة اللاعب تريزيجيه (5)
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    مقابر غرب كفر الشيخ تتجهز لاستقبال والدة اللاعب تريزيجيه (8)
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    مقابر غرب كفر الشيخ تتجهز لاستقبال والدة اللاعب تريزيجيه (7)
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مقابر غرب كفر الشيخ، اليوم الاثنين، استعدادات مكثفة لاستقبال جثمان والدة محمود حسن تريزيجيه، لاعب نادي الريان القطري ومنتخب مصر.

واشتد الحزن على أسرة اللاعب وأصدقائه وجيرانه بوصول جثمان الوالدة إلى مسجد التنعيم، حيث تم تجهيزه للصلاة عليه، وشوهد شقيقاه أحمد ومحمد وهما منهاران من البكاء، في مشهد مؤثر يعكس مدى عمق العلاقة التي كانت تربطهم بوالدتهم.

وكانت حالة من الحزن خيمت على أهالي كفر الشيخ، الذين توافدوا إلى المسجد للمشاركة في تشييع جثمان الوالدة، وتقديم واجب العزاء لأسرة اللاعب.

وكان محمود حسن تريزيجيه، أعلن وفاة والدته اليوم الإثنين، ونشر عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام" قائلا: "أمي في ذمة الله، الله يرحمك يا أمي".

ومن المقرر أن يجرى تشييع جنازة والدة تريزيجيه عقب صلاة الجنازة عليها من مسجد التنعيم بمنطقة غرب كفر الشيخ في صلاة عصر اليوم.

يذكر أن تريزيجيه انتقل إلى فريق الريان القطري مع بداية الموسم الجاري 2024/25 قادما من طرابزون التركي على سبيل الإعارة.

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