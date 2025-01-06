استلف فلوس واشتري بنزين لحرق الجثة.. طبلية عشماوي تنظر قاتل صديقه بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية أوراق عامل إلي مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل صديقه، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار سمير محمد علي شرباش، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، والمستشار محمود أحمد الغايش.

ترجع وقائع القضية رقم 31376 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما ورد بلاغ لضباط القسم يفيد العثور على جثة مواطن بجوار سور إحدى الشركات بدائرة القسم.

وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي إلى تحديد هوية المجني عليه ويدعى "م.م.أ" عاطل، وتبين من مناظرتها وجود العديد من الإصابات وآثار الحروق بمختلف أنحاء الجسم وبقايا ملابس محترقة.

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة المدعو "م.أ.ف" عامل، إثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات سابقة تطورت إلى مشاجرة بالأيدي بين الطرفين، طرح خلالها المتهم المجني عليه أرضًا وتعدى عليه ضربًا بحجر أكثر من مرة.

ووفقًا لأوراق القضية، عقد المتهم العزم على قتل المجني عليه وتوجه إلى أحد أقاربه واقترض منه مبلغ مالي وتوجه إلى إحدى محطات الوقود واشترى منها بنزين وعاد إلى المجني عليه وأشعل في جسده وملابسه لإخفاء جريمته.

وتبين أن المتهم سرق الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية.