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بالصور.. محافظ بني سويف يتفقد وحدة صحية ويستمع لمطالب المواطنين

01:48 م الإثنين 06 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    محافظ بني سويف يتفقد وحدة صحية ويستمع لمطالب المواطنين (4)
  • عرض 20 صورة
    محافظ بني سويف يتفقد وحدة صحية ويستمع لمطالب المواطنين (5)
  • عرض 20 صورة
    محافظ بني سويف يتفقد وحدة صحية ويستمع لمطالب المواطنين (6)
  • عرض 20 صورة
    محافظ بني سويف يتفقد وحدة صحية ويستمع لمطالب المواطنين (3)
  • عرض 20 صورة
    محافظ بني سويف يتفقد وحدة صحية ويستمع لمطالب المواطنين (8)
  • عرض 20 صورة
    محافظ بني سويف يتفقد وحدة صحية ويستمع لمطالب المواطنين (9)
  • عرض 20 صورة
    محافظ بني سويف يتفقد وحدة صحية ويستمع لمطالب المواطنين (1)
  • عرض 20 صورة
    محافظ بني سويف يتفقد وحدة صحية ويستمع لمطالب المواطنين (10)
  • عرض 20 صورة
    محافظ بني سويف يتفقد وحدة صحية ويستمع لمطالب المواطنين (12)
  • عرض 20 صورة
    محافظ بني سويف يتفقد وحدة صحية ويستمع لمطالب المواطنين (13)
  • عرض 20 صورة
    محافظ بني سويف يتفقد وحدة صحية ويستمع لمطالب المواطنين (11)
  • عرض 20 صورة
    محافظ بني سويف يتفقد وحدة صحية ويستمع لمطالب المواطنين (15)
  • عرض 20 صورة
    محافظ بني سويف يتفقد وحدة صحية ويستمع لمطالب المواطنين (14)
  • عرض 20 صورة
    محافظ بني سويف يتفقد وحدة صحية ويستمع لمطالب المواطنين (17)
  • عرض 20 صورة
    محافظ بني سويف يتفقد وحدة صحية ويستمع لمطالب المواطنين (18)
  • عرض 20 صورة
    محافظ بني سويف يتفقد وحدة صحية ويستمع لمطالب المواطنين (16)
  • عرض 20 صورة
    محافظ بني سويف يتفقد وحدة صحية ويستمع لمطالب المواطنين (7)
  • عرض 20 صورة
    محافظ بني سويف يتفقد وحدة صحية ويستمع لمطالب المواطنين (20)
  • عرض 20 صورة
    محافظ بني سويف يتفقد وحدة صحية ويستمع لمطالب المواطنين (19)
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بني سويف-حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الوحدة الصحية بمنطقة الإسكان الاجتماعي بمنطقة "77 فدان" بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ضمن سلسلة جولاته الميدانية التي تهدف إلى متابعة انتظام ومستوى الخدمات المقدمة في القطاعات، والمرافق الحيوية التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي.

اطمأن المحافظ على انتظام سير العمل بالوحدة الصحية، وتواجد الأطقم الطبية والفنية والإدارية، وتجول داخل الأقسام والعيادات المختلفة، واستفسر من المترددين على الوحدة عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، واقتراحاتهم، ومطالبهم، بشأن تعزيز مستوى ومنظومة الخدمات بها، واستدامة تقديم الخدمة الصحية بالمستوى المطلوب.

كما افتتح المحافظ عيادة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بالدور الأرضي للوحدة، مشيدا بتجهيزات وخدمات العيادة التي تعد إضافة جديدة لمنظومة الخدمات التي تقدمها الوحدة الصحية للمقيمين بمنطقة الإسكان الإجتماعي، لاسيما وأنها تخدم فئة هامة من فئات المجتمع من ذوي الهمم.

وحرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين للاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم، في بعض القطاعات والمرافق والتي كان أهمها توفير وسائل مواصلات منتظمة، والتموين، وبعض المطالب الشخصية الخاصة بتوفير الحماية الإجتماعية.

محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الإسكان الاجتماعي مدينة بني سويف
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