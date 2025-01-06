انهيار أشقاء تريزيجيه قبل صلاة الجنازة على والدتهما -صور

في مشهد مؤثر.. أشقاء تريزيجيه يستقبلون مشيعي جنازة والدتهم بكفر الشيخ -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

غطى الحزن ملامح أحمد ومحمد شقيقا لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم محمود حسن تريزيجيه، أثناء تجهيز جثمان والدتهما، في مشهد مؤثر يعكس عمق العلاقة التي كانت تربطهم بها.

ووصل جثمان والدة تريزيجيه إلى مسجد التنعيم بمنطقة غرب كفر الشيخ لإجراء أعمال الغُسل وإقامة صلاة الجنازة عليها في صلاة عصر اليوم الاثنين.

وكان لاعب منتخب مصر والفريق الأول لكرة القدم لنادي الريان القطري، محمود حسن تريزيجيه، أعلن فى وقت سابق عن وفاة والدته، ونشر عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام": "أمي في ذمة الله، الله يرحمك يا أمي".

ومن المقرر أن يجرى تشييع جنازة والدة تريزيجيه عقب صلاة الجنازة عليها من مسجد التنعيم بمنطقة غرب كفر الشيخ في صلاة عصر اليوم الاثنين.

يذكر أن تريزيجيه انتقل إلى فريق الريان القطري مع بداية الموسم الجاري 2024/25 قادما من طرابزون التركي على سبيل الإعارة.

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