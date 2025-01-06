تأجيل محاكمة المتهم بإخفاء كنز أثري في أسيوط إلى فبراير المقبل

أسيوط ـ محمود عجمي:



قررت هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهم بإخفاء 1113 قطعة أثرية في منزله بقصد الاتجار، إلى جلسة 5 فبراير المقبل. جاء التأجيل لتعذر إحضار المتهم من محبسه ومناقشة أعضاء لجنة الفحص بهيئة الآثار، المشكلة بقرار النيابة العامة، والمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة و علاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ .

تعود وقائع القضية رقم 5592 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات للعميد إبراهيم حمدي يوسف، تفيد بحيازة المتهم "محمد. ج. ع"، 44 عامًا، موظف، لبعض القطع الأثرية والاتجار فيها.

بعد تقنين الإجراءات القانونية، قاد العميد إبراهيم حمدي يوسف، بالتنسيق مع المقدم أحمد أبو حطب، قوة من الشرطة استهدفت منزل المتهم، وبتفتيش المنزل، عُثر على 1005 قطع عملات معدنية مختلفة الأشكال والأحجام من فضة ونحاس وبرونز، و24 قطعة من الخزف والفيانس على شكل أسد رابض، و7 قطع جعران من الفيانس مختلفة الأحجام عليها كتابات هيروغليفية، و20 قلادة مختلفة الأشكال والأحجام بها كمية كبيرة من الخرز والتمائم والجعارين والصدف.

كما أسفر التفتيش عن ضبط 2 تميمة من حجر الفيانس على شكل أسد رابض، و2 خاتم من الفيانس على شكل عين، وتميمة على شكل سمكة، و2 جزء من مشط من الخشب، و3 رؤوس تماثيل من الفخار، و2 جزء علوي لتمثالين من الفيانس، و19 قطعة خشبية من توابيت ومسند رأس وأدوات أخرى، و2 لفائف من البردي عليها كتابات بالمداد الأسود داخل برطمان زجاجي، و3 لوحات حجرية عليها كتابات هيروغليفية، و2 من موائد القرابين عليها رسومات تمثل القرابين، و2 تمثال خشبي ذو قاعدة خشبية مستطيلة بأطوال 60 سم عليها نقوش ورسومات، وتمثال أوشابتي عليه نقوش فرعونية، وتمثال أوشابتي من الحجر بطول 15 سم عليه نقوش فرعونية، ومجسم لتابوت الملك توت عنخ آمون بداخله مومياء، وتمثال لشخص جالس على قاعدة فاقد الرأس بارتفاع 20 سم، وتمثال لصقر على قاعدة بطول 20 سم، و3 لوحات حجرية بأطوال مختلفة عليها كتابات باللغة القبطية.

كما ضبطت قطعة حجرية عليها نحت لوجه البومة بشكل خزفي، و4 أواني كبيرة من الجرانيت الأسود، و3 قطع حجرية تمثل بدن حيوان عليها زخارف ونقوش، وجزء علوي من رأس تمثال حجري بعرض 40 سم وارتفاع 25 سم عليه تفاصيل الوجه وغطاء الرأس، وقطعة من البازلت الأسود عليها نقش غائر بارتفاع 30 سم، و2 تابوت خشبي على شكل رجل بداخل مومياء بطول 2 متر وارتفاع 60 سم عليه كتابات ونقوش هيروغليفية، وتابوت على جزئين غير مكتمل من المرمر عليه وجه سيدة.