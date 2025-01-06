هبوط أرضي مفاجئ بمدينة إهناسيا ببني سويف -صور

تأجيل محاكمة المتهم بإخفاء كنز أثري في أسيوط إلى فبراير المقبل

بني سويف - حمدي سليمان:

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، هبوطا أرضيا مفاجئا محدودا بمدينة إهناسيا، ما أدى إلى إعاقة حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات محافظة بني سويف، إخطارا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، بحدوث هبوط محدود بمدخل المدينة، مما أثر على سير السيارات والمارة، فجرى التوجيه بانتقال المختصين من الوحدة المحلية، والطرق والكباري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى موقع البلاغ، ومعاينة الوضع على الطبيعة، و غلق جزئي للطريق للحفر ومعرفة أسباب الهبوط

وانتقلت معدات الوحدة المحلية، وشركة مياه الشرب، وجرى التعامل الفوري مع الهبوط الأرضي، وتحويل مسار الشارع إلى شارع مجاور، تمهيدا للإصلاح وإعادة الشيء لأصله.