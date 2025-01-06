الطبيب المعالج لوالدة تريزيجيه يكشف تفاصيل حالتها الصحية قبل وفاتها

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ القلب بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، والطبيب المعالج لوالدة لاعب منتخب مصر ونادي الريان القطري محمود حسن الشهير بتريزيجيه، تفاصيل الحالة الصحية للسيدة الراحلة قبل وفاتها.

أكد أستاذ القلب بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن والدة تريزيجيه كانت مصابة بجلطة في القلب منذ فترة وكانت تتلقى العلاج، بجانب معاناتها بقصور في عضلة القلب ووظائف الكلى وسكر غير منضبط، وفشل في التنفس من الدرجة الثانية.

وأوضح سلامة أن والدة تريزيجيه كانت تعاني من تدهور مستمر في حالتها الصحية خلال الفترة الأخيرة، حيث خضعت لعلاجات متكررة شهدت تحسناً مؤقتاً تلاه تدهور جديد. وللأسف، تفاقمت حالتها بشكل كبير قبل وفاتها، مما استدعى وضعها على جهاز التنفس الصناعي في العناية المركزة..

كان لاعب منتخب مصر والفريق الأول لكرة القدم لنادي الريان القطري، محمود حسن تريزيجيه، أعلنت فى وقت سابق، خبر وفاة والدته اليوم الاثنين

ونشر تريزيجيه عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام": "أمي في ذمة الله، الله يرحمك يا أمي".

ومن المقرر أن يجرى تشييع جنازة والدة تريزيجيه عقب صلاة الجنازة عليها من مسجد التنعيم بمنطقة غرب كفر الشيخ في صلاة عصر اليوم الإثنين.

يذكر أن تريزيجيه انتقل إلى فريق الريان القطري مع بداية الموسم الجاري 2024/25 قادما من طرابزون التركي على سبيل الإعارة.