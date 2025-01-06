"محمد غرق".. نهاية مأساوية لمركب صيد على رصيف الميناء بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

لقي صياد مصرعه غرقًا إثر سقوطه من المركب أثناء عودته من عمله في البحر بالقرب من الميناء الشرقي بالإسكندرية، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري مدعومة بغواصين متطوعين البحث عن جثمانه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد تعرض صياد للغرق بدائرة القسم، وانتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى الشاطئ المشار إليه.

وتبين من الفحص غرق المدعو "محمد هشام علي أبو سيف"، 29 سنة، صياد، إثر سقوطه من المركب في منطقة بحري بالإسكندرية، ولم يتم العثور على جثمانه حتى الآن.

وقال إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، إن المذكور كان يعمل على مركب في عرض البحر لمدة يومين وأثناء عودتهم للميناء وقبل دخولهم الرصيف سقط من على المركب.

وأضاف المالحي، أن زملائه لفوا المركب في محاولة لإنقاذه إلا أنه غطس واختفى في البحر، منوهًا أنه جرى الدفع بفريق من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الصياد الغريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.