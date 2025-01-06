موعد ومكان جنازة والدة اللاعب محمود حسن تريزيجيه

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن لاعب الفريق الأول لكرة القدم لنادي الريان القطري، محمود حسن تريزيجيه، عن وفاة والدته اليوم الإثنين.

ونشر تريزيجيه عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام": "أمي في ذمة الله، الله يرحمك يا أمي".

كشف عائلة محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب المصري ونادي الريان القطرى، موعد ومكان جنازة والدة نجم المنتخب الوطني.

وكان تريزيجيه، نشر فى وقت سابق عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام" تدوينه أعلن فيها رحيل والدته قائلا: "أمي في ذمة الله، الله يرحمك يا أمي".

ووفقا لعائلة اللاعب، فمن المقرر إقامة صلاة الجنازة عليها عصر اليوم الاثنين بمسجد التنعيم فى مدينة كفر الشيخ، مسقط رأس اللاعب.

كان تريزيجيه كشف في أكثر من لقاء تلفزيوني عن عمق العلاقة التي تربطه بوالدته، مشيراً إلى أنه كان يقبل قدميها كلما دخل المنزل تعبيراً عن حبه وتقديره لها، كما صرح بأن أصعب ما واجهه بعد الاحتراف هو الابتعاد عنها، مؤكداً أنه نقلها للإقامة معه في القاهرة ليكون قريباً منها.

وتجدر الإشارة إلى أن الراحلة هي والدة أحمد حسن، لاعب نادي كفر الشيخ سابقاً ومدربه العام حالياً.