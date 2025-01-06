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نقل تبعية إدارة الحدائق والبساتين لمجلس مدينة الأقصر

11:22 ص الإثنين 06 يناير 2025
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    اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر (3)
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    اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر (1)
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الأقصر - محمد محروس:
أصدر محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عماره، قرارًا بنقل تبعية إدارة الحدائق والبساتين إلى مجلس مدينة الأقصر.

ومن جانبه تفقد اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، مقر مشتل الزناقطة التابع للإدارة العامة للحدائق والبساتين، حيث تم مراجعة سجلات الحضور والانصراف بالمشتل، لمتابعة سير العمل بالوحدات الإدارية وتقديم الخدمات للجمهور، كما تفقد الصوبات الخاصة بتجهيز النباتات، والأحواض الجاهزة للزراعات.

كما تفقد رئيس مدينة الأقصر، حالة النظافة بشارع سيالة بدران بمنطقة حي شرق وشوارع المسار السياحي ومنطقة المطار ومعبد الكرنك وكورنيش النيل وميدان الإبروتيل وخالد بن الوليد وميدان الشيراتون والعوامية والجولي فيل، وشدد على مواصلة أعمال النظافة، وإزالة القمامة والتراكمات أولاً بأول، فضلاً عن أعمال صيانة الأشجار والمتضمنة قص وتهذيب ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بالشوارع والميادين.

محافظ الأقصر عبد المطلب عماره مجلس مدينة الأقصر علي الشرابي
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