بالصور.. محافظ أسيوط يطمئن على سير الدراسة بمدرسة النصر الابتدائية

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مدرسة النصر الابتدائية المشتركة بقرية بني محمديات التابعة لمركز أبنوب، لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

تأتي هذه الزيارة ضمن جولاته الميدانية لتفقد مدارس المحافظة والتأكد من سير الدراسة بها. رافقه خلال الجولة المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، واللواء عصام العمدة، عضو مجلس النواب، وسوزان محمد راضي، رئيس مركز ومدينة أبنوب، وأميرة صبحي، مديرة المدرسة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأ المحافظ زيارته بتفقد بعض الفصول الدراسية للصفوف المختلفة بالمرحلة الابتدائية، حيث اطمأن على انتظام الدراسة وتحاور مع التلاميذ واستمع إليهم وإلى مشاركتهم مع المعلمين، متمنياً لهم التوفيق والنجاح. وجه المحافظ بضرورة بذل المزيد من الجهد في تحصيل الدروس والتسلح بالعلم كونه من أقوى الدعائم لبناء الوطن.

كما تفقد المحافظ ملعب المدرسة واستمع إلى شرح من مديرة المدرسة، التي أوضحت أن المدرسة تضم 6 فصول دراسية للمرحلة الابتدائية وفصلين لرياض الأطفال، بإجمالي 295 تلميذاً في المرحلة الابتدائية و100 طفل في رياض الأطفال خلال العام الدراسي الجاري.

أكد أبو النصر على استمرار جولاته الميدانية المفاجئة للمدارس في كافة المراكز والأحياء، لمتابعة انتظام العملية التعليمية وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لتحصيل المواد الدراسية وممارسة الأنشطة المختلفة. وجه بأهمية توفير المناخ المناسب والآمن للطلاب لتحفيزهم على الانتظام والتحصيل الدراسي.