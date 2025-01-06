بالصور ـ محافظ أسيوط يتفقد المركز الصحي الحضري بحي شرق

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أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، المركز الصحي الحضري بمديرية الصحة بحي شرق، للاطمئنان على سير العمل والخدمات المقدمة.

تأتي هذه الجولة ضمن جولاته الميدانية الدورية على المنشآت الطبية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف التواصل المباشر مع المواطنين، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بأسيوط، والدكتور محمد جمال، وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية بأسيوط، والدكتور عصام نبيل، وكيل مديرية الصحة لشئون الطب العلاجي بالمحافظة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد معمل الأسنان، ومعمل الأمراض المتوطنة، والمعمل الإكلينيكي، ثم قسم صحة البيئة والأوبئة، وقسم التعقيم، بالإضافة إلى الصيدلية، حيث اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشاد بالمنظومة الطبية وتواجد الأطقم العاملة من الأطباء والتمريض والإداريين، وتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه، والالتزام بمعايير النظافة.

وأكد محافظ أسيوط على مواصلة جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمستشفيات المركزية والعامة، والتأكد من تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى بالشكل اللائق، وتقديم كافة سبل الدعم وتوفير الإمكانيات اللازمة للمستشفيات الحكومية التي تخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين بالمراكز والقرى، للارتقاء بالمنظومة الصحية.

وأشار إلى العمل على إيجاد الحلول العاجلة لطلبات المواطنين ودعم المستشفيات لتقديم خدمة صحية جيدة.