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العربية دخلت في البيت.. إصابة سيدتين في حادث بسوهاج

09:43 ص الإثنين 06 يناير 2025

حادث اصطدام ميكروباص - ارشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيبت سيدتان بكسور وجروح متفرقة بالجسد، في حادث اصطدام ميكروباص بمنزل مجاور للطريق، بأخميم شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إخطارًا باصطدام سيارة أجرة بمنزل على جانب الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم، ووجود مصابين.

تبين أنه أثناء سير سيارة أجرة "ميكروباص" قيادة "سرحان. ع" 49 عامًا سائق على الطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بمنزل مجاور للطريق ملك "جمال. ع" 60 عامًا عامل.

نتج عن ذلك إصابة كل من زوجة مالك المنزل "عيده. ع" 38 عامًا ربة منزل بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، وزوجة شقيق مالك المنزل "سوسو. خ" 27 عامًا ربة منزل بخلع بالكتف الأيسر، وتم نقلهما لمستشفي سوهاج العام "من قاطني المنزل".

واتهم مالك المنزل، قائد السيارة بالتسبب في الحادث، وأشار إلى حدوث تلفيات بواجهة المنزل أدى إلى إصابة الأولى والثانية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حادث حادث اصطدام ميكروباص حادث اصطدام محافظة سوهاج صبري عزب مدير أمن سوهاج
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