أسماء مصابي حادث الطريق الدولي الساحلي في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت إدارة مستشفى بلطيم التخصصي في كفر الشيخ، يوم الأحد، بيانات 13 مصابًا نتيجة حادث انقلاب سيارة أجرة على الطريق الدولي الساحلي أمام قرية مسطروه التابعة لمركز البرلس.

تنوعت إصابات المصابين بين جروح وسحجات وكدمات في أماكن متفرقة بالجسد، بالإضافة إلى بعض الكسور والخلوع. وقد جاءت الإصابات كالتالي: محمد صبري الكفراوي (38 عامًا) مصابًا بجرح طوله 10 سم في اليد اليسرى، وعبدالغفار عبدالله أحمد (36 عامًا) مصابًا بسحجات وكدمات متفرقة، وإسماعيل صديق إبراهيم (28 عامًا) مصابًا بسحجات وكدمات متفرقة واشتباه خلع بالكتف الأيسر، ومحمد إبراهيم عبد الله (38 عامًا) مصابًا بسحجات وكدمات متفرقة.

كما أصيب محمد الشحات محمد السيد (35 عامًا) باشتباه كسر بالساعد الأيسر وسحجات متفرقة بالجسد، وأحمد مغاوري أبو حشيش (29 عامًا) باشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات متفرقة.

إضافة إلى ذلك، تعرض حسين علي شلبي (36 عامًا) لإصابات تشمل اشتباه كسر بالساعد الأيمن، اشتباه خلع بالكتف الأيمن، وما بعد الارتجاج، ومدحت محمد مشوان (36 عامًا) اشتباه خلع بالكتف الأيسر. كما أصيب محمد محمد بدوي (36 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متهتكة باليد اليسرى، وإسلام عبد المنعم المنشلينى (30 عامًا) باشتباه كسر بالفقرات الظهرية مع اشتباه خلع بالكتف الأيسر. بالإضافة إلى محمد السعيد عبد الرؤوف (32 عامًا) المصاب باشتباه كسر بالضلوع، وسعيد سعد عليوة (41 عامًا) الذي تعرض لعدد من الإصابات بما فيها اشتباه كسر بالضلوع وخلع بالكتف الأيسر، وأخيرًا محمد محمود عمار (27 عامًا) المصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري.