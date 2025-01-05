13 مصابًا في انقلاب سيارة أجرة بـ"الدولي الساحلي" في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار

أُصيب 13 شخصًا، مساء اليوم الأحد، في انقلاب سيارة أجرة على الطريق الدولي الساحلي قرب قرية مسطروه التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

وأعلنت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ استقبال المصابين في قسم الطوارئ بمستشفى بلطيم التخصصي، حيث تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وجّه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، برفع حالة الطوارئ بالمستشفى لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمصابين، فيما تابع الدكتور أحمد حواس، مدير المستشفى، توفير الإسعافات المطلوبة.

وذكر مصدر مسؤول بمديرية الشئون الصحية لـ"مصراوي" أن التنسيق جارٍ مع إدارة المستشفى لحصر بيانات المصابين وتحديد طبيعة إصاباتهم.