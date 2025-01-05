بتكلفة 25 مليون جنيه.. افتتاح محطة معالجة صرف لمجموعة النساجون الشرقيون بالعاشر من رمضان

الشرقية - ياسمين عزت:

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، محطة معالجة الصرف الصناعي لمجموعة النساجون الشرقيون، بحضور السيدة ياسمين خميس، رئيس مجلس إدارة المجموعة. تم إنشاء المحطة على مساحة 350 مترًا مربعًا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 1350 مترًا مكعبًا، بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه.

وأوضح محافظ الشرقية أن المحطة تتكون من دائرة تبريد وخزان أرضي، وحدات أكسدة وفلترة ومعالجة كيماوية، وخزان ترسيب ومعمل. وتقع المحطة داخل مقر مجموعة النساجون الشرقيون في مدينة العاشر من رمضان، المتخصصة في صناعة الغزل والنسيج.

حضر الافتتاح المهندس علاء عبد الله، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والمهندس حازم الزفزاف، المدير التنفيذي للمجموعة، إلى جانب عدد من مسؤولي المجموعة.

وأكد محافظ الشرقية أن افتتاح هذه المحطة سيُسهم بشكل كبير في الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مشيرًا إلى أن مجموعة النساجون الشرقيون تُعد من أبرز القلاع الصناعية في مصر، ولها دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني.

كما شدد على حرص الدولة المصرية على دعم وتشجيع رجال الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتعظيم الصناعة المحلية، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل للشباب.

من جانبها، أعربت السيدة ياسمين خميس، رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، عن ترحيبها بزيارة محافظ الشرقية وافتتاح المحطة، مؤكدة التزام المجموعة بتطبيق الاشتراطات البيئية وإجراءات الأمان والسلامة والصحة المهنية، وموضحة أن هذا المشروع يساهم في دفع مسيرة الإنتاج والبناء.

يُذكر أن مجموعة النساجون الشرقيون تُعد من الشركات العالمية الرائدة في تصنيع المنسوجات والسجاد، وتبلغ مساحة مصانعها أكثر من مليون متر مربع، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 150 مليون متر مربع، وتوظف أكثر من 19 ألف عامل، وتخصص نحو 65% من إنتاجها للتصدير.