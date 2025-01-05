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وزير الإسكان يعتذر لأهالي أسوان عن انقطاع المياه (صور)

10:06 م الأحد 05 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    وزير الإسكان في مؤتمر صحفي مع محافظ أسوان
  • عرض 7 صورة
    وزير الإسكان في مؤتمر صحفي مع محافظ أسوان
  • عرض 7 صورة
    وزير الإسكان في مؤتمر صحفي مع محافظ أسوان
  • عرض 7 صورة
    وزير الإسكان في مؤتمر صحفي مع محافظ أسوان
  • عرض 7 صورة
    وزير الإسكان في مؤتمر صحفي مع محافظ أسوان
  • عرض 7 صورة
    وزير الإسكان في مؤتمر صحفي مع محافظ أسوان
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أسوان - إيهاب عمران

قدم وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، اليوم، اعتذاره لأهالي أسوان عن مشكلة انقطاع مياه الشرب التي أثرت على عدة أحياء في المدينة خلال الفترة الماضية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال، حيث تم الإعلان عن تفاصيل المشكلة التي استمرت لأكثر من عشرة أيام.

وأوضح وزير الإسكان أن الأزمة نشأت بسبب أعمال الصيانة التي تمت لبعض خطوط المياه في فترة الشتاء، وهي الفترة التي عادةً ما تشهد انخفاضًا في استهلاك المياه، مما أدى إلى دخول كمية من الهواء في الشبكة، وهو ما أعاق وصول المياه إلى المناطق المتضررة.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الإسكان قامت باتخاذ عدة إجراءات منذ بداية المشكلة، بما في ذلك التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مما ساهم في عودة ضخ المياه إلى جميع الأماكن المتأثرة، بعد أن تم حل المشكلة بشكل نهائي يوم الجمعة الماضية.

حضر المؤتمر الصحفي عدد من قيادات وزارة الإسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب ممثلين عن الأهالي في المناطق التي تأثرت بانقطاع المياه، مثل حي الصداقة الجديدة، حي المحمودية، وحي اللوتس.

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