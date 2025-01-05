الدقهلية تسلّم أكبر مكب عشوائي لإعادة تأهيله وتطويره

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن تسليم موقع المكب العشوائي بمنطقة قلابشو في مدينة بلقاس إلى الشركة المصرية لتدوير المخلفات (إيكارو)، لتنفيذ أعمال إعادة التأهيل والتطوير.

جاء ذلك عبر لجنة مشتركة بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية.

وأوضح المحافظ أن المشروع، الممتد على مساحة 55 فدانًا وبتكلفة قدرها 11 مليون يورو، سيستغرق تنفيذه 24 شهرًا.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين منظومة المخلفات ورفع كفاءة النظافة في جميع مراكز المحافظة.

وأشار مرزوق إلى أن الأعمال ستشمل غلق وتأهيل المكب وفق المعايير البيئية، مع تنفيذ بنية تحتية للموقع تشمل إقامة سياج، مناظر طبيعية، مباني إدارية، وطرق داخلية.

كما أضاف أن هذا المشروع يُعد الرابع ضمن أنشطة تحسين نوعية المياه بمصرف "كيتشنر"، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية 87 مليون يورو، والمُنفذ في محافظات الدقهلية، الغربية، وكفر الشيخ.

وفي السياق ذاته، أعرب المحافظ عن شكره لوزارة التنمية المحلية لدعمها في رفع المكبات العشوائية في عدة مراكز بالمحافظة، مثل ميت غمر وبني عبيد ومنية سمنود.

وأكد المحافظ أنه سيتم قريبًا إعلان محافظة الدقهلية خالية من المكبات العشوائية، مع وضع استراتيجية لدمج "النباشين" غير الرسميين ضمن المنظومة الرسمية، مع تقديم الدعم اللازم لهم لتحسين مستوى خدمات جمع ونقل المخلفات.

وأشار إلى أن الموقع المُسلم سيتم استغلاله استثماريًا كمشروع لإنتاج الطاقة النظيفة من خلال إنشاء محطة للطاقة الشمسية، بما يعظم الاستفادة من أصول الدولة.

وأكد مرزوق على استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتحقيق بيئة نظيفة وصحية ومظهر حضاري في جميع مراكز المحافظة.