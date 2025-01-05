رئيس جامعة المنصورة يزور كاتدرائية العذراء مريم للتهنئة بعيد الميلاد (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

زار الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، كاتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل بمدينة المنصورة، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا أكسيوس، أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رافقه في الزيارة وفد يضم الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بحضور القمص ساروفيم وديع، وكيل المطرانية.

أعرب الدكتور شريف خاطر عن تهانيه للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وللأقباط في مصر كافة. كما توجه بالتهاني لكنائس إيبارشية الدقهلية، داعيًا أن يحفظ الله مصر ويُديم روح المحبة والسلام بين أبنائها، ليظل الوطن آمنًا مستقرًا.

وأشار رئيس الجامعة إلى مراعاة جداول امتحانات الطلاب المسيحيين، بتجنب أيام الأعياد مثل السادس والسابع والتاسع عشر من يناير 2025، دعمًا لمشاركة الطلاب في الاحتفالات.

من جانبه، عبّر نيافة الأنبا أكسيوس عن شكره وتقديره لهذه الزيارة، مشيدًا بمشاعر الأخوة والمحبة التي تجمع المصريين مسلمين ومسيحيين، ومؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا رمزًا للأمان والمحبة والسلام.