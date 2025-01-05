"صحة الشرقية" تحقق إنجازًا بنسبة 99.95% في التعامل مع شكاوى المواطنين في 2024

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن مديرية الصحة حققت نسبة إنجاز بلغت 99.95% في التعامل مع شكاوى المواطنين المسجلة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء خلال عام 2024.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية الدولة لتيسير سبل التواصل مع المواطنين وحل المشكلات بكفاءة، وفق قرارات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن العمل يتم تحت إشراف الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لأمانة الشكاوى الحكومية، وبدعم دائم من مديرية الصحة بالشرقية. وتركز الجهود على دراسة كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين، والتعامل معها بجدية وسرعة لتوفير حلول جذرية تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية بالمحافظة.

وأوضح جميعة أن إجمالي الشكاوى التي تم الرد عليها في عام 2024 بلغ 3850 شكوى عبر بوابة رئاسة مجلس الوزراء، و639 شكوى عبر بوابة المحافظة، و163 شكوى بالبريد. وأشار إلى مقارنة هذه الأرقام بعام 2023، حيث تم فحص 4344 شكوى، مما يعكس تطورًا ملحوظًا في الأداء.

كما أثنى وكيل الوزارة على جهود العاملين بإدارة خدمة المواطنين، مشيدًا بدورهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة بمستشفيات المحافظة ومراكز صحة الأسرة. وأكد أهمية الاستمرار في هذا النهج لتلبية احتياجات المواطنين بشكل سريع ومهني، بما يحقق رضاهم عن المنظومة الصحية.

من جانبه، أوضح عامر سعيد، مدير إدارة خدمة المواطنين، أن فريق العمل المتكامل يتولى فحص الشكاوى وتوجيه المواطنين للحصول على الخدمات الطبية بأفضل شكل ممكن، مما يعزز رضا متلقي ومقدمي الخدمة.

وأشار محمود عبدالفتاح، مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إلى إمكانية تقديم الشكاوى عبر عدة قنوات، منها:

البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: www.shakwa.eg

تطبيق "في خدمتك" على الهواتف المحمولة.

الخط الساخن رقم 16528.

كما أشار إلى توفير QR Code لتسهيل عملية التواصل وتقديم الشكاوى.