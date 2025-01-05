محافظ الدقهلية يطلق التشغيل التجريبي لخدمات النظافة بحي جنوب المنصورة الجديد

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن بدء التشغيل التجريبي لخدمات النظافة العامة ورفع المخلفات في نطاق حي جنوب المنصورة الجديد، وذلك بعد موافقة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال النظافة بدأت اليوم بإشراف أحمد عبد العظيم، رئيس حي غرب المنصورة، وبالتنسيق مع الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام محافظة الدقهلية، ضمن خطة تطوير منظومة النظافة العامة والمخلفات في المحافظة لتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

ووجه المحافظ رئيس حي غرب المنصورة بمتابعة الأعمال ميدانيًا، وكلف وائل عابد بالإشراف على منظومة النظافة في حي جنوب المنصورة الجديد، المنتظر إنشاؤه، بمشاركة نبيل أبو المعاطي والمهندسة مي عبد الرازق، نائبي رئيس الحي.

وأكد المحافظ على أهمية زيادة أعداد العمال بالحي، مشيرًا إلى تكليف الشركة المصرية المتعاقد معها لتكثيف جهود النظافة.

كما أعلن عن تزويد الحي بالأدوات والمعدات اللازمة، بالإضافة إلى عدد كافٍ من الحاويات المعدنية لجمع القمامة خلال الأيام المقبلة، لاستكمال منظومة النظافة بالحي.

من جانبه، أوضح محمد حمص، مدير الإدارة العامة للمخلفات الصلبة، أنه تم رفع نحو 60 طنًا من القمامة اليوم من حي جنوب المنصورة بمشاركة 8 معدات و26 عامل نظافة.

كما تم دعم الحي بسيارات نقل بسعة 10 أطنان، سيارة مكبس، وسيارات بسعة 5 أطنان، بالتنسيق مع المهندس خالد جلال، مدير إدارة المركبات، وتحت متابعة فهمي علام، وكيل إدارة المخلفات الصلبة.