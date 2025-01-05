إحالة أوراق متهمين بقتل شاب وسرقة أمواله في الشرقية إلى المفتي

الشرقية - ياسمين عزت:

أحالت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، أوراق متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، تمهيدًا للحكم بإعدامهما، بعد إدانتهما بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

المتهمان، وهما "علاء.ع.ث" (33 عامًا) يعمل بأحد المصانع، و"محمد ثابت ثابت" (25 عامًا)، وكلاهما مقيمان بقرية كراديس التابعة لمركز ديرب نجم، أدينا بقتل المجني عليه "عبد الرحمن مسعد يوسف" في شهر يناير من العام الماضي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتفقا على قتل الضحية، حيث قام المتهم الأول بالاتصال به لاستدراجه إلى طريق ناءٍ، مستغلًا العلاقة التي تجمعهما. وعند وصوله، أطلق المتهم الثاني عيارًا ناريًا استقر في رأس الضحية، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وبعد تنفيذ الجريمة، استولى المتهمان على مبلغ مالي قدره 12,200 دولار، بالإضافة إلى هاتف محمول ومحفظة النقود الخاصة بالمجني عليه.

وأصدرت المحكمة قرارها بإحالة أوراق المتهمين إلى المفتي، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.