مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقى شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق دشلوط بمركز ديروط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق دشلوط بديروط، ووجود وفيات ومصابين.

انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث بمركز شرطة ديروط وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ملاكي، مما أسفر عن إصابة: محمد س. م. (34 عامًا) بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالضلوع، ومصطفى ع. ا. (40 عامًا)، وجرى نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

كما أسفر الحادث عن وفاة ياسين ه. ع. ا. (30 عامًا)، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط.