مفتي الجمهورية يزور جامعة المنيا لمناقشة رسالة دكتوراه

المنيا-جمال محمد:

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الأحد، الدكتور نظير عياد، مفتى الجمهورية، خلال زيارته للجامعة لمناقشة رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم.

وخلال اللقاء، رحب رئيس الجامعة بفضيلة المفتي، مقدمًا شرحًا مبسطًا عن الجامعة وما شهدته من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية.

وأشاد رئيس الجامعة بالدور الرائد الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية والتي تعد من أعرق المؤسسات الدينية وتعد في طليعة المؤسسات الإسلامية في جمهورية مصر العربية والعالم العربي وتقوم بدورها التاريخي والحضاري من خلال وصل المسلمين المعاصرين بأصول دينهم وتوضيح معالم الإسلام الوسطية على مر العصور .

من جانبه، أعرب فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي جمهورية مصر العربية، عن سعادته بهذا اللقاء وحفاوة الاستقبال، مؤكداً على دور الجامعة البحثي والتعليمي وخدمة المجتمع، متمنيًا للجامعة وقيادتها كل التوفيق والتقدم .

وفى نهاية اللقاء أهدى الدكتور عصام فرحات درع الجامعة للمفتي تقديراً لجهوده وعطائه الفقهي والعلمي الثري .

يشار إلى أن مفتي الجمهورية ناقش رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث عمرو عبد الرحمن حسن بعنوان "الإلهيات والنبوات في العهد القديم وموقف ابن حزم منها".