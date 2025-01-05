"الأشرعة البيضاء".. تمثال يروي أسطورة زيوس اليونانية في الإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

بين بحر الإسكندرية ومكتبتها الشهيرة، يقبع واحد من أبرز معالم عروس المتوسط وهو تمثال "الأشرعة البيضاء" ليروي لزوارها حكاية الأسطورة اليونانية القديمة "زيوس رب الأرباب" عندما تنكر في شكل ثور وخطف "أوروبا"، ولكن ما علاقته بالإسكندرية؟.

وحش برأس ثور وجسد مموج مثل البحر يحتضن امرأة جميلة تنطلق منه لأعلى أربعة أشرعة ناصعة البياض، هكذا صمم الفنان النحات فتحي محمود تمثال "الأشرعة البيضاء" أو "تمثال السلسلة" نسبة إلى اسم اللسان الملاصق له، في العام 1962.

وتصف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية تمثال الأشرعة البيضاء أمام مكتبة الإسكندرية بأنه علامة من علامات المدينة الساحلية، إلا أنها ذهبت إلى أن الفتاة الجميلة بالتمثال ترمز إلى الإسكندرية.

ووفقًا لفنانون يحاكي التمثال أحد مشاهد الأسطورة اليونانية القديمة حيث يجسّد الإله الإغريقي زيوس "رب الأرباب" الذي تنكر في هيئة الثور وامرأة جميلة هي أوروبا الجميلة التي استسلمت له.

وتمثل الأشرعة البيضاء التي تعلوهما العبور في الزمان والمكان إلى فضاء العظمة في التاريخ، بينما يشير اللون الأبيض للتمثال إلى النور الذي تبادلته الإسكندرية مع أوروبا.

ويخضع التمثال الشهير لعملية ترميم وطلاء كل 6 أشهر أو عام على أقصى تقدير بسبب عوامل التعرية وقربه من البحر، وذلك للحفاظ عليه من الرطوبة بأيدي فريق من المرممين والمتخصصين.

"إلى محبوبتي الإسكندرية، فتحي محمود 1962"، هكذا سجل مصمم التمثال الذي توفي عام 1982 توقيعه أسفل قاعدة عمله الفني الذي بات من أشهر معالم مدينة الإسكندر الأكبر.

ويعتبر فتحي محمود، مصمم التمثال، واحداً من جيل الأكاديميين في فن النحت المصري، وصمم عددًا من التماثيل الشهيرة منها تمثال ميدان طلعت حرب في القاهرة، ونصب تذكاري لشهداء جامعة القاهرة، وتمثال ميدان طلعت حرب بالزقازيق، وتمثال الطب في مدينة القصاصين.

وصمم "فتحي" الذي حصل على 23 جائزة أولى في فن النحت خلال حياته، وفاز بجائزة مختار 4 مرات، 40 عملاً جدارياً على المباني، من بينها مطار القاهرة، ميناء الإسكندرية، نقابة الصحفيين، والغرفة التجارية وغيرها.