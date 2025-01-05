لحظة نطق الحكم بإعدام سفاح النساء فى الغربية -صور وفيديو

الغربية - مروة شاهين:

قضت الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات المحلة الكبرى، اليوم الأحد، بمعاقبة "عبد ربه موسى" المشهور إعلاميا بـ سفاح النساء لإدانته بقتل 4 سيدات، في القضية 10178 المقيدة برقم 2045 لسنة 2024 كلي شرق طنطا، بالإعدام شنقا، وذلك بعد إحالة الأوراق إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد شكر وعضوية المستشارين محمد الغريب ومحمد صلاح وحسام عبد الباسط، جاء ذلك بعد إدانته بقتل 5 سيدات، وتمزيق جثثهن إلى أشلاء، وإلقائها في مياه نهر النيل.

وكانت بداية القضية في مارس الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على ساق فتاة ملقاة بجانب ترعة الخضراوية.

وكشفت التحريات عن تورط المتهم، الذي أقر بقتل 5 سيدات، رغم العثور على جثة واحدة فقط تعود لفتاة من محافظة المنوفية.