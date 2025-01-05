رئيس مياه القناة: تطهير كامل لشبكات الصرف الصحي -صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، استمرار الحملة المكبرة لأعمال التسليك والتطهير الكامل لجميع خطوط شبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية، بإقليم القناة في محافظات: السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك بواسطة الدفع بفرق التطهير والشبكات.

وأكد خلال متابعته أعمال التطهيب، أن الهدف من أعمال التسليك والملس والتطهير الكاملة لشبكات وخطوط الصرف الصحي بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع، و استعدادا لمُواجهة أي زيادة لتصرفات لشبكات الصرف الصحي، وذلك للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي والاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأشار إلى أن حملة الملس والتطهير لخطوط شبكات وبالوعات الصرف الصحي تشمل جميع المناطق الساخنة والخطوط الرئيسة والفرعية، وذلك بواسطة فرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش، لرفع كفاءة الشبكات حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، لافتا أن هناك مجموعات من الفرق تعمل على مدار الساعة في أعمال الملس والتطهير الكامل لشبكات الصرف الصحي.

وأضاف عصمت، أن فرق العمل على مستوى قطاعات ومناطق الشركة " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مستمرة في صيانة وتركيب أغطية مطابق بالوعات الصرف الصحي، مصنوعة من مادة "GRP" وذلك لمواجهة ظاهرة سرقتها والتي تشكل خطرًا داهما على أرواح المواطنين وتعرض حياتهم للخطر، حيث يتم تصنيع تلك الأغطية من مواد خرسانية ومواد أخرى تتحمل الضغوط وغير قابلة للكسر، ما يضمن جودة وكفاءة الغطاء في قدرته على التحمل.

وأوضح أنه جار الاستمرار أيضا في أعمال لتطهير لبيارات محطات رفع الصرف الصحي بمحافظات " السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، الاستخراج الرواسب والمخلفات الصلبة، وذلك تزامنا لأعمال الملس والتسليك وتطهير شبكات الصرف الصحي على مستوى محافظات القناة، وذلك لمنع حدوث أي انسداد بالشبكات أو أي طفوحات بالشوارع بشكل نهائي.