الشرقية تطلق سوقًا أسبوعيًا جديدًا لتلبية احتياجات المواطنين -صور

الشرقية - ياسمين عزت:

افتتحت مديرية تموين الشرقية بمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات القطاع الخاص وكبار التجار غرفة التجارية بالمحافظة، سوق اليوم الواحد بالصيادين في الزقازيق، لتوفير كافة السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بأسعار مخفضة لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية وآلياتها.

أكد وكيل وزارة تموين الشرقية، أنه من المقرر توفير كافة السلع الغذائية ضمن مبادرة سوق اليوم الواحد، "زيت وسكر وسمن ومكرونة وألبان وجبن بأنواعها وبقوليات وكذا السلع الغير غذائية"، وذلك بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بتخفيضات تصل إلي 30% .

أشار وكيل وزارة التموين، أنه تقرر إقامة سوق اليوم الواحد يوم الأحد من كل أسبوع، نظراً للإقبال الشديد من قبل المواطنين ورغبتهم في إقامة السوق في جميع المراكز المحافظة، للاستفادة من الأسعار المخفضة والسلع ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية ومخفضة لتخفيف العبء على كاهل المواطنين، ولذا تعمل مديرية تموين الشرقية على جميع محاور المنظومة التموينية بالشرقية لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين.