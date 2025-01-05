نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بأسيوط -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025 بكليات أصول الدين والدعوة، واللغة العربية، والشريعة والقانون بأسيوط، للاطمئنان على سير الامتحانات وانتظامها.

رافقه خلال الجولة الدكتور حسين أبو صغير، عميد كلية أصول الدين والدعوة، والدكتور صابر السيد، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور عبدالفتاح بهيج العواري، عميد كلية الشريعة والقانون.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بانتظام العملية الامتحانية في الكليات الثلاث، والتزام القائمين على الامتحانات بتعليمات وإجراءات إدارة الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، التي تهدف إلى التيسير على الطلاب وتهيئة المناخ الملائم لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وشدد الدكتور عبدالمالك على ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية للامتحانات، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سيرها بشكل جيد، ومواجهة أي إهمال أو تقصير قد يؤثر على العملية الامتحانية. كما أكد على أهمية الحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، ووجود أساتذة المواد الدراسية والمراقبين داخل اللجان للإجابة عن استفسارات الطلاب وحل أي مشكلات طارئة، وضمان وضوح وجودة ورقة الأسئلة، وتهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان. كما شدد على ضرورة تواجد الأطقم الطبية تحسبًا لأي طارئ صحي.