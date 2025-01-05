إجراءات أمنية مشددة في محيط كنائس بني سويف استعدادًا لعيد الميلاد -صور

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لتأمين الأديرة والكنائس بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلا عن تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة مرتبطة بمركز السيطرة الرئيسي بالديوان العام لتلقى بلاغات المواطنين والتعامل الفورى معها حال ورودها.

وفي السياق تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد للمحافظة أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالكنائس، والحدائق العامة، والميادين الرئيسية، وازالة كافة الإشغالات التى تعوق حركة المواطنين، خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بمتابعة المنشآت الصحية وضمان توافر الخدمات العلاجية، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع الأغذية، مشدداً على وكيل وزارة التموين للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية واستمرار عمل المخابز، ومحطات الوقود بكامل طاقتها.