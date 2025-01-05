تأجيل المحاكمة التأديبية لطبيبة كفر الدوار لجلسة 19 يناير

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، تأجيل جلسة محاكمة الدكتورة وسام شعيب، إلى جلسة 19 يناير الجاري مع تكليف النيابة الإدارية بتقديم صورة رسمية للدعوى الجنائية بحق الطبيبة.

جاء ذلك على خلفية بث المذكورة فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض وقانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب مهنة الطب.

ودفع الدكتور أسامة العريان محامى طبيبة كفر الدوار، بالطعن فى إجراءات تحقيق النيابة الإدارية، مطالبا بوقف الدعوى التأديبية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية.

وكانت هيئة النيابة الإدارية، قررت إحالة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.

وأوضحت هيئة النيابة الإدارية، فى مذكرة الإحالة، أن مركز الإعلام والرصد بالهيئة، رصد تداول مقطع فيديو تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة- تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد- تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب و الأصول الطبية المتعارف عليها.