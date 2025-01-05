تحرير عامل مختطف في الدقهلية.. تفاصيل مثيرة تكشفها الشرطة



الدقهلية - رامي محمود:

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية، من تحرير عامل بعد اختطافه على يد شخصين داخل سيارة وايداعه بمنزل أحدهما بعزبة الزهايرة التابعة لقرية نجير مركز دكرنس، وذلك لتعثره عن سداد قيمة محصول البطاطا التي اشتراها من المتهمين بقيمة 143 ألف جنيه .

وكان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، من "شريفة محمد إبراهيم، 52 عاما، ربة منزل ومقيمة قرية السعدية"، بخروج نجلها "عبدالله.ح.م.ص"، 26 عاما، عامل، ومقيم بذات القرية منذ صباح اليوم ولم يعد.

وأفادت المبلغة أنها تلقت اتصالا هاتفيا منه قرر أنه متواجد بمنزل شخص يدعى "أسامة.ا" 45 عاما، تاجر بطاطا ومقيم عزبة الزهايرة مركز دكرنس لإنهاء مشكلة تتعلق بمديونية عليه لدى الأخير وقيامه بغلق الهاتف المحمول عقب ذلك.

كلف مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد أحمد عوض، رئيس المباحث، وفحص الكاميرات وتوصلت التحريات إلى قيام شخصين اقتيادا نجل المبلغة عنوة داخل سيارة ملاكي.

وتمكن ضباط المباحث من تحديد هوية مرتكبي الواقعة وهم: "فوزي.م.م،24 عاما، عامل، وصلاح.ا.أ.ع،31 عاما، من قرية أبوجلال مركز شربين.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين من تحرير الشاب المختطف وضبط المتهمين والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبسؤالهم اعترفا أن المجني عليه يدين لهما بمبالغ مالية قدرها 143 ألف جنيه (120 ألف جنيه للمتهم الأول و22 ألف جنيه للمتهم الثاني) نظير شرائه محصول البطاطا منهما ولم يلتزم بسداد قيمتها.

واعترفا المتهمان بقيامهما بالاستعانة بسيارة ماركة كيا سبورتاج رقم "د ص ق 6749" ملك أحدهما واستيقاف المجني عليه عنوة واختطافه بداخل السيارة، واحتجازه داخل منزل المتهم الأول بعزبة الزهايرة التابعة قرية نجير مركز دكرنس.

بسؤال المجني عليه أقر بمديونية للمتهمين بالمبالغ المالية نظير شرائه محصول البطاطا منهم ولم يلتزم بسداد قيمتها وعلل عدم سداده تعثره ماليا.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.