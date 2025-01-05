تخفيضات تصل لـ30%.. افتتاح سوق جديد لليوم الواحد في العامرية -صور

الإسكندرية - محمد البدري:

انطلقت صباح اليوم الأحد، أنشطة سابع منافذ سلسلة أسواق اليوم الواحد بالإسكندرية، والذي تنظمه مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع محافظة الإسكندرية بنطاق حي العامرية عند مساكن البوسطة؛ لتقديم تخفيضات تصل إلى 30% على مختلف السلع الأساسية.

وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إن افتتاح المنفذ الجديد يأتي في إطار توجهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ونشر سياسة إقامة أسواق اليوم الواحد وتنفيذا لاستيراتيحية وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطنين.

وأضاف أن السوق يضم مجموعة كبيرة من التجار لعرض العديد من السلع الغذائية من اللحوم الطازجة والمجمدة، الدواجن، الأسماك، الأجبان والسلع الأساسية مثل الزيوت، الأرز، المكرونات، السمن، السكر، الخضروات، الفاكهة، العطارة، البهارات والتمور، وذلك بأسعار تنافسية تصل إلى 30%.

وأوضح أن السوق يتميز بوجود إدارة وأمن حراسات ونظام حماية مدنية لمواكبة أسواق اليوم الواحد العالمية، كما تميز بوجود حملة طبية من صحة شرق للكشف على المواطنين وفحوصات قياس الضغط والسكر.

وأشار إلى أن المهندسة إنجي فتحي رئيس حي العامرية أول، تفقدت باكيات السوق والسلع الغذائية المعروضة لمتابعة الأسعار المخفضة الموجودة على كل سلعة قبل وبعد التخفيض وكذلك جودة السلع المطروحة؛ بحضور قيادات مديرية التموين بإدارة العامرية.

وكانت بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية إقامة سلسلة أسواق لليوم الواحد في الإسكندرية بكافة الأحياء، ليصل عددها إلى 7 مناطق موزعة على مدار أيام الأسبوع، وذلك لبيع المنتجات الزراعية والغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.