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استخراج بطاقة الرقم القومي بالمجان لـ 60 سيدة في الإسكندرية -صور

01:05 م الأحد 05 يناير 2025
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الإسكندرية – محمد عامر:

واصل المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، بالتنسيق مع حي الجمرك، تنفيذ مبادرة "بطاقتك حقوقك"، والتي تستهدف استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان.

وقال محمد صلاح رئيس حي الجمرك، في بيان، اليوم الأحد، إنه جرى استخراج بطاقة الرقم القومي لـ 60 سيدة وفتاة بالمجان ودون غرامات، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية.

وأضاف أن المبادرة تستهدف خدمة المرأة خاصة في المناطق الشعبية لاستصدار أوراق ثبوتية للسيدات بالمجان لتمكينها اقتصادياً وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

يشار إلى أن المبادرة تهدف لتمكين المرأة من أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع، ومساعدتهن في إثبات وجودهن وما يترتب عليه من حصولهن على الخدمات الحكومية وفرص العمل.

المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية استخراج بطاقة الرقم القومي حي الجمرك الإسكندرية
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