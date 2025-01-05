"الرزق على الله".. قصة صانع بيتزا يرتوي برضا زبائنه فى كفر الشيخ -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

في قلب حي شعبي بمحافظة كفر الشيخ، يختبئ سر بسيط وراء كل قطعة بيتزا يقدمها السيد فرج كشك، فهو ليس مجرد صانع بيتزا، بل هو قصة إنسانية عن الشغف والإصرار والعطاء، فمن خلال عجينته الذهبية وأيدي ماهرة، يرسم لوحة من الحب والطعم اللذيذ، متجاوزًا حدود العمل ليصل إلى قلوب الناس.

بابتسامة عريضة، يروي السيد فرج كشك، وهو صانع فطائر وبيتزا منذ 25 عامًا، كيف بدأ رحلته في سيدي سالم. يشدد فرج على أنه لم يسع وراء المال، بل كان هدفه الأول هو تعلم الحرفة وإتقانها، وعن أسعاره المتواضعة، يقول: "الرزق على الله، والأهم هو رضا الزبون".

بعد أن اكتسب الخبرة الكافية في صناعة البيتزا والفطائر، قرر السيد فرج أن ينطلق في مشروعه الخاص، فافتتح محلًا لعرض منتجاته التي اشتهرت بجودتها العالية، مما جذب إليه الكثير من الزبائن.

رغم جودة منتجاته العالية، فضّل السيد فرج أن يحدد أسعارًا مناسبة لجميع الشرائح. فمثلاً، الفطيرة المتوسطة الحجم تباع بسعر 50 جنيهًا، وقد يمنح خصومات إضافية للزبائن الذين يحتاجون إليها.

يشير السيد فرج إلى أن أسعار البيتزا لديه معقولة للغاية، حيث لا تتجاوز 50 أو 60 جنيهًا، بغض النظر عن نوعها، ويؤكد أن هذه الأسعار أقل بكثير من أسعار المحلات الأخرى، رغم استخدام نفس نوع العجين وجودة المكونات

وذكر أن سعر الفطيرة الواحدة مثل فطيرة السكر والكاستر سعرها الآن في حانوته 30 جنيهًا وهو سعر 10 أضعاف سعرها قديمًا فكانت بـ 3 جنيهات، ونفس الأمر للبيتزا والسبب في ذلك يعود إلى ارتفاع أسعار الخامات مثل الدقيق، والزيت، والسمن، والزبدة بجانب ارتفاع أسعار الخضروات تدريجيًا.

بالرغم من مهنته والذي يعمل من خلالها بحثًا عن لقمة العيش، مر بعدة مواقف صعبة عندما توافد إليه أكثر من عابر سبيل يرغب في تناول بيتزا في يوم واحد في نفس الوقت كان هناك ركودًا في حركة العمل ووفق ذلك كان يمنح من بسأله ذلك الطعام في سبيل الله دون الحصول منه على أية مبالغ مالية.

يشير إلى أنه بالرغم من تعرضه لتلك المواقف لا يغضب ولا ينهر أي من محتاج، بل يكون رد الفعل توجيه الحمد للمولى عز وجل اعتقادًا منه إنه سبيلا لذلك الشخص لإطعامه، مضيفا: "كلها حاجات بتاعت ربنا..الحمد لله ربنا بيراضيني..انا راجل بتاع ربنا.. ماينفعش حد يجيني ويقولي عايز ياكل ومعهوش فلوس و اقوله مفيش امشي.. بالعكس يبقى عيب والأمور كلها كلها بتاعت ربنا هو اللي بيرزق".

وفي ختام حديثه لمصراوي وجه عم السيد كشك رسالة إيجابية للشباب، داعيًا إياهم لاحتراف العمل وتعلم الحرف، بحثًا عن لقمة العيش، وقال:"رسالتي لأي شاب الشغل مش عيب..اتعلم مهنة أو صناعة واصبر وفي النهاية هتلاقي ربنا يقف معاك وتحقق غرضك طالما تسعى على أكل عيشك".