مشاجرة بين طفلين تتحول لمعركة بالأسلحة النارية فى الدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

تحولت مشاجرة بين طفلين إلى معركة استخدم فيها الأسلحة النارية بقرية الشبول مركز المنزلة محافظة الدقهلية، مما تسبب فى إصابة صياد برش خرطوش فى البطن وأنحاء متفرقة من الجسم.

كان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بالواقعة، وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة إلى مكان البلاغ، وتبين أن طرفي المشاجرة "طرف أول" السيد.ح.م.ع"، 44 عاما، صياد، ومصاب برش خرطوش بالبطن والفخذ الأيمن وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش"، وطلقة من ذات العيار، و"طرف ثان"، محمد .م.م.إ"،16 عاما، عاطل وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش، وطلقة، ويقيمون بقرية الشبول "دائرة المركز.

وكشفت التحريات، أن سبب المشاجرة بينهم حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب الجيرة تتمثل فى قيام نجل المصاب الأول بالتعدي بالضرب على شقيق المصاب الثاني قام خلالها كلا منهما بإطلاق عيار ناري صوب الأخر من السلاح بحوزتهم مما تسبب فى إصابة الأول.

جرى ضبط المتهمين وبحيازتهما الأسلحة المستخدمة فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.