مأساة قرية الحريدية.. تفاصيل تحول منزل بسوهاج لكوم تراب في لمح البصر -فيديو وصور

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

تحول منزل مكون من ثلاثة طوابق، في قرية الحريدية التابعة لمركز المراغة محافظة سوهاج إلى أنقاض، تاركًا وراءه دمارًا هائلاً وإصابات بالغة لستة أشخاص.

وقال أشرف حسن، أحد جيران المنزل المنهار، إنه في غضون الساعة الثامنة مساء أمس السبت هبت قرية الحريدية على صوت ارطام هزَّ دويه أرجاء المنازل، ليفاجئ الجميع بأن منزل رمضان السيد انهار، وأن زوجته وبناته تحت الأنقاض.

وأضاف أشرف حسن تجمع العديد من شباب القرية لمحاولة إنقاذ سكان المنزل العالقين تحت الأنقاض حتى أصيب اثنان من الشباب عقب سقوط أجزاء من المنزل عليهما.

فيما أوضح خلف الله صبره، والد زوجة مالك المنزل، أن ابنته وبناتها تعرضوا لإصابات بالغة في الحادث، مضيفًا أنهم خسروا كل شيء من ممتلكات المنزل تحت الأنقاض، وطالب الرجل السبعيني مؤسسات المجتمع المدني والمسؤولين بمختلف مستوياتهم بمساعدة ابنته وزوجها في بناء منزلهم وشراء بعض أساسيات المعيشة بالمنزل.

كان 6 أشخاص أصيبوا بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، مساء السبت، في انهيار منزل قديم مكون من ثلاث طوابق ومشيد بالطوب الأحمر والطين، بقرية الحريدية، وانتقلت قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية لموقع الحادث، لاستخراج سكان المنزل على قيد الحياة.

نتج عن الواقعة، إصابة: عفاف خلف صبره 45 عامًا، حبيبة رمضان السيد 8 أعوام، بسنت رمضان السيد 5 أعوام، شيماء رمضان السيد، أحمد ضاحي عيد 20 عامًا، كريم ضاحي عيد 28 عامًا، بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وتم نقلهم لمستشفى المراغة المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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