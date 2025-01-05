إزالة 300 طن مخلفات وردش مبانى بمدينة شبين القناطر

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الحملة المكبرة التي أقيمت لرفع مخلفات هدم وبناء بملكية خاصة بشبين القناطر، وتضمنت إزالة 300 طن تراكمات ومخلفات هدم بناء وردش والأتربة.

يأتي ذلك استجابة لشكوى أهالي منطقة كوبري السجل المدني بجوار ترعة الشرقاوية الطريق الموازي لوحدة الإطفاء بمدينة شبين القناطر الطريق الترابي.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والدكتورة سلوى أبو العنين رئيس مركز ومدينة شبين القناطر

وجرى رفع الأتربة ومخلفات ردش وهدم بناء متواجدة على أرض أملاك خاصة، وجرى بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما تابع محافظ القليوبية، إنارة الطريق محل الشكوى حيث لا يوجد أعمدة منذ سنوات عديدة نظرا لوجود طرق شوارع رسمية بديلة عن هذا الطريق المستحدث منذ سنوات وبناءً عليه جرى مراجعة مهندسة التنظيم بشبين القناطر لمراجعة المخطط التفصيلي لتحديد الشارع على المخطط على الطبيعة.

وجرى تركيب أعمدة الإنارة استجابة لمطالب المواطنين بالمنطقة وجرى زرع أعمدة الإنارة للمنطقة محل الشكوى ، وقد تم تكليف مدير إدارة الطب البيطري بشبين القناطر بعمل حملة مكبرة على الكلاب الضالة بهذه المنطقة.

وأكد المحافظ، ضرورة المتابعة الدؤوبة لأعمال النظافة في جميع أنحاء المحافظة، مع التأكد من جاهزية المعدات واستمرار أعمال الصيانة الدورية.

كما شدد على أهمية الحفاظ على المعدات لضمان أطول فترة ممكنة من العمل الفعال، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى النظافة العامة.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود محافظة القليوبية المستمرة لتطوير منظومة النظافة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسعى المحافظة من خلال توفير معدات حديثة وفعالة إلى رفع كفاءة عمليات النظافة وإزالة القمامة من مختلف الشوارع والمناطق، مما يُساهم في خلق بيئة صحية وحضارية آمنة لجميع المواطنين.