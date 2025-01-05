مصرع صيادين في حادث تصادم لانش كراكات بمركب في بحيرة إدكو

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي صيادان مصرعهما غرقا، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم لانش كراكات مع مركب صيد في بحيرة إدكو بمحافظة البحيرة.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة ادكو، يفيد وقوع حادث تصادم لانش كراكات مع مركب صيد في بحيرة ادكو نمرة 5.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف ورجال الانقاذ النهري لموقع البلاغ، وتبين وفاة: "محمد محمد علي البنا" 60 عاما، مقيم بإدكو، و"السيد عبد المحسن أبو بكر" 60 عاما، مقيم بإدكو.

نقل الجثمانين لمستشفي ادكو المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.