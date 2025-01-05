لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مصرع صيادين في حادث تصادم لانش كراكات بمركب في بحيرة إدكو

11:46 ص الأحد 05 يناير 2025

ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي صيادان مصرعهما غرقا، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم لانش كراكات مع مركب صيد في بحيرة إدكو بمحافظة البحيرة.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة ادكو، يفيد وقوع حادث تصادم لانش كراكات مع مركب صيد في بحيرة ادكو نمرة 5.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف ورجال الانقاذ النهري لموقع البلاغ، وتبين وفاة: "محمد محمد علي البنا" 60 عاما، مقيم بإدكو، و"السيد عبد المحسن أبو بكر" 60 عاما، مقيم بإدكو.

نقل الجثمانين لمستشفي ادكو المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

حادث تصادم لانش كراكات محافظة البحيرة الأجهزة الأمنية سيارات الاسعاف بحيرة إدكو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إزالة 300 طن مخلفات وردش مبانى بمدينة شبين القناطر

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟