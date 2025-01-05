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إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب "توكتوك" بقنا

11:43 ص الأحد 05 يناير 2025

انقلاب مركبة توكتوك

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب توك توك بجوار كمين قرية حجازة التابعة لمركز قوص محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف حول الواقعة، وتبين إصابة: مارينا.س.ح، تبلغ من العمر 6 أعوام، وبركات.ف.غ، يبلغ من العمر 50 عامًا، كسر بالقدم اليسرى، وفرح.د.ع، تبلغ من العمر 3 أعوام، ودينا.ف.غ، تبلغ من العمر 16 عامًا، ونقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

انقلاب توكتوك قنا إصابة أشخاص
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