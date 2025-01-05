مستشفى بنها للتأمين الصحي: استئصال ورم ضخم يزن 9 كيلو جرامات

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

حقق فريق طبي متخصص في مستشفى بنها للتأمين الصحي، إنجازًا طبيًا متميزًا، حيث نجح في إجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم ضخم بالرحم يزن 9 كيلو جرامات لمريضة تبلغ من العمر 50 عامًا.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد مصطفي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بتعزيز جودة الخدمات الطبية وإضافة جراحات متقدمة في المستشفيات التابعة للهيئة.

أوضح الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن المريضة كانت تعاني من آلام شديدة أسفل منطقة البطن، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، تبيّن وجود ورم ضخم بالرحم.

وأضاف أن الفريق الطبي قرر التدخل الجراحي لاستئصال الرحم، الأنبوب، والمبيض، وتمت العملية بنجاح دون أي مضاعفات أو نزيف، واستغرقت ساعتين، مع استقرار الحالة الصحية للمريضة عقب الجراحة.

أشار مدير الفرع، إلى أن هذه العملية تعد انعكاسًا للتطور الكبير الذي تشهده منظومة الخدمات الطبية بالمستشفى، مشيدًا بالتنسيق المثالي بين أقسام النساء والتوليد، جراحة الأورام، والمسالك البولية، مما أسهم في نجاح العملية.

وأكد الدكتور سيد جلال، أن استخدام التقنيات الطبية الحديثة، والاعتماد على كوادر طبية مدربة على أعلى مستوى كان له دور رئيسي في نجاح هذه العملية الدقيقة.

كما شدد على التزام الفرع بتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة وفقًا للمعايير، مع استقطاب الكفاءات والتخصصات الدقيقة لتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

لفت الدكتور محمد طاهر، مدير المستشفي، أن المستشفى مزود بأحدث التجهيزات الطبية، حرصًا على الارتقاء بالخدمة الطبية والقضاء على قوائم انتظار الجراحات.

وأوضح أن المستشفى يقدم خدمات متكاملة في جراحات القلب المفتوح، الجراحة العامة والأورام، المخ والأعصاب، جراحات العيون، العظام، المسالك البولية، النساء والتوليد، الأنف والأذن، مناظير الجهاز الهضمي، الأوعية الدموية، بالإضافة إلى القسطرة القلبية والمخية والطرفية.

شمل الفريق الطبي المعالج، الدكتور محمد أبوزيد، استشاري الجراحة العامة والأورام بمعهد الأورام، الدكتور محمد عبد الرحمن، أستاذ التخدير بجامعة بنها، الدكتور أمجد مصطفى، أخصائي النساء والتوليد، الدكتور محمد أبوراضي، أخصائي النساء والتوليد، الدكتور مايكل محب، رئيس قسم المسالك البولية، الدكتور إسلام عيسى والدكتور محمد جمال، أطباء مقيمون في قسم النساء والتوليد، إلى جانب طاقم التمريض، بإشراف مس فاطمة فتحي، رئيسة تمريض قسم العمليات، ومس إيمان يوسف، ممرضة قسم العمليات.

يذكر أن هذا الإنجاز يعكس التزام المستشفى بتقديم رعاية طبية متميزة تتماشى مع تطلعات المرضى، في إطار رؤية تطوير شاملة لمنظومة التأمين الصحي بمحافظة القليوبية.