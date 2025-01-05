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إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

10:35 ص الأحد 05 يناير 2025

انقلاب سيارة ميكروباص

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بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي الغربي، في نطاق مركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، صباح اليوم الأحد.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي الغربي قبلي كمين مركز سمسطا اتجاه المنيا، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، و تبين إصابة "عيسى.ع.ش"، 34 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري، و شقيقه "عادل"، 44 عامًا، كدمات بالظه‍ر، و " عبدالرحمن"، 24 عامًا، اشتباه كسر بالكتف الأيمن، و "فارس.إ.ع"، 23 عامًا، جرح قطعي بالوجه، و " كمال.ن.م"، 38 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيسر

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم، و تحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ميكروباص إصابة أشخاص بني سويف
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